ЦИАН сообщил о планах провести IPO в США

База объявлений об аренде и продаже недвижимости cian.ru может рассмотреть проведение своим юрлицом первичного публичного размещения акций (IPO) в США в следующем году, сообщил в интервью агентству Bloomberg партнер инвестфонда "Эльбрус Капитал", совладельца компании "ЦИАН Групп", Дмитрий Крюков.
Как отмечает агентство, "Эльбрус Капитал", как и Goldman Sachs, владеют ЦИАН, так же как и HeadHunter.
По словам Крюкова, оценка ЦИАН в ближайшем будущем может достичь 1 миллиарда долларов.
Cian.ru — крупнейший интернет-сервис для покупателей и арендаторов жилья. Проект был запущен в 2001 году. Это основной актив "ЦИАН Групп". По данным на сайте компании, аудитория сайтов "ЦИАН Групп" превышает 10,5 миллиона уникальных посетителей в месяц.