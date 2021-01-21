ЦИАН сообщил о планах провести IPO в США

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Как отмечает агентство, "Эльбрус Капитал", как и Goldman Sachs, владеют ЦИАН, так же как и HeadHunter

По словам Крюкова, оценка ЦИАН в ближайшем будущем может достичь 1 миллиарда долларов.

Cian.ru — крупнейший интернет-сервис для покупателей и арендаторов жилья. Проект был запущен в 2001 году. Это основной актив "ЦИАН Групп". По данным на сайте компании, аудитория сайтов "ЦИАН Групп" превышает 10,5 миллиона уникальных посетителей в месяц.