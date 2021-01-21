Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
55.73
–0.04 Золото
1871.01
–0.01 РТС
1486.90
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2143
–0.0063
12.01
1.2206
13.01

ЦИАН рассматривает проведение IPO в США 

РИА Недвижимость 2 часа назад
ЦИАН сообщил о планах провести IPO в США
Фото: Reuters
База объявлений об аренде и продаже недвижимости cian.ru может рассмотреть проведение своим юрлицом первичного публичного размещения акций (IPO) в США в следующем году, сообщил в интервью агентству Bloomberg партнер инвестфонда "Эльбрус Капитал", совладельца компании "ЦИАН Групп", Дмитрий Крюков.
Как отмечает агентство, "Эльбрус Капитал", как и Goldman Sachs, владеют ЦИАН, так же как и HeadHunter.
По словам Крюкова, оценка ЦИАН в ближайшем будущем может достичь 1 миллиарда долларов.
Cian.ru — крупнейший интернет-сервис для покупателей и арендаторов жилья. Проект был запущен в 2001 году. Это основной актив "ЦИАН Групп". По данным на сайте компании, аудитория сайтов "ЦИАН Групп" превышает 10,5 миллиона уникальных посетителей в месяц.
Видео дня. Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров Америки
РИА Недвижимость: последние новости
Инвесторы смогут получать доход по паям ПИФов имуществом Инвесторы смогут получать доход по паям ПИФов имуществом В Госдуме предложили разрешить строить апартаменты В Госдуме предложили разрешить строить апартаменты Опрос: большинство россиян живут в квартирах, но мечтают о частном доме Опрос: большинство россиян живут в квартирах, но мечтают о частном доме
Рынки , Компании , Дмитрий Крюков , ЦИАН , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение