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Доллар ослаб после инаугурации Байдена 

Investing.com Россия 1 час назад
В четверг доллар начал европейскую сессию на спаде из-за спроса на более рискованные валюты на фоне возросших надежд на серьезные меры стимулирования в США после прихода в Белый дом президента Джо Байдена.
В 03:55 по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, упал на 0,2% до 90,297, снижаясь уже третий день подряд с момента достижения почти месячного максимума в понедельник.
USD/JPY упала на 0,1% до 103,41 после того, как Банк Японии оставил в четверг утром свою денежно-кредитную политику без изменений, одновременно пересмотрев свой экономический прогноз на следующий финансовый год.
GBP/USD поднялся на 0,3% до 1,3695, в то время как чувствительный к риску AUD/USD вырос на 0,2% до 0,7761 после того, как Австралия сообщила об очередном сильном росте занятости в декабре.
Европейский центральный банк проведет свое последнее заседание по установлению ставок сегодня чуть позже, хотя изменения в его денежно-кредитной политике маловероятны, учитывая, что он уже представил значительный пакет льгот в декабре.

«С изменением инструментов монетарной политики на декабрьском заседании и рассматриваемом нами умеренным риском роста для текущего прогноза инфляции… возможности сюрприза, который может оказать существенное влияние на евро, на наш взгляд, ограничены», — заявили аналитики ING, в исследовательской заметке.

Банк недавно повысил свой прогноз EUR/USD на конец года до 1,30, добавив, что «мы ожидаем, что „медвежья“ динамика доллара будет преобладать, поскольку на доллар окажет давление сочетание отрицательных ставок, отсутствия реакции ФРС на рост инфляции и восстановление мировой экономики..».
Автор Питер Нерс
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Рынки , Видео , Джозеф Байден , ФРС , ЕЦБ
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