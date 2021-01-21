Доллар ослаб после инаугурации Байдена 

В четверг доллар начал европейскую сессию на спаде из-за спроса на более рискованные валюты на фоне возросших надежд на серьезные меры стимулирования в США после прихода в Белый дом президента Джо Байдена

В 03:55 по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, упал на 0,2% до 90,297, снижаясь уже третий день подряд с момента достижения почти месячного максимума в понедельник.

USD/JPY упала на 0,1% до 103,41 после того, как Банк Японии оставил в четверг утром свою денежно-кредитную политику без изменений, одновременно пересмотрев свой экономический прогноз на следующий финансовый год.

GBP/USD поднялся на 0,3% до 1,3695, в то время как чувствительный к риску AUD/USD вырос на 0,2% до 0,7761 после того, как Австралия сообщила об очередном сильном росте занятости в декабре.

Европейский центральный банк проведет свое последнее заседание по установлению ставок сегодня чуть позже, хотя изменения в его денежно-кредитной политике маловероятны, учитывая, что он уже представил значительный пакет льгот в декабре.

«С изменением инструментов монетарной политики на декабрьском заседании и рассматриваемом нами умеренным риском роста для текущего прогноза инфляции… возможности сюрприза, который может оказать существенное влияние на евро, на наш взгляд, ограничены», — заявили аналитики ING, в исследовательской заметке.

Банк недавно повысил свой прогноз EUR/USD на конец года до 1,30, добавив, что «мы ожидаем, что „медвежья“ динамика доллара будет преобладать, поскольку на доллар окажет давление сочетание отрицательных ставок, отсутствия реакции ФРС на рост инфляции и восстановление мировой экономики..».

Автор Питер Нерс