Цены на пальмовое масло установили 10-летний максимум

Пальмовое масло на мировом рынке рекордно подорожало, пишет The Wall Street Journal . Цена на него достигла максимума за последние 10 лет.

Стоимость фьючерсов на пальмовое масло на малайзийской бирже Bursa Malaysia достигла 961 доллара за тонну, рост с прошлой весны превысил 100%. Малайзия и Индонезия являются основными производителями и экспортерами этого сырья с общей долей рынка в 84%.

Из-за пандемии COVID-19 в обеих странах наблюдается дефицит рабочей силы, что привело к сокращению производства и, как следствие, предложения на рынке. Одновременно главные потребители, Китай и Индия, повышают спрос на пальмовое масло.

Кроме того, снижение производства стало следствием сокращения объема удобрения полей из-за того, что в начале пандемии коронавируса рынок пережил обвал цен.

Пальмовое масло используют многие крупные транснациональные производители продуктов питания, например Mondelez International Inc. и Nestlé SA. Оно содержится в печенье, шоколаде, помаде, в средствах для макияжа и ухода за кожей. Пальмовое масло также является ключевым сырьем для производства биодизеля.