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Российский рынок акций серьезно падает на ослаблении спроса на риск 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Российский рынок акций пережил серьезное падение
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций перед выходными падает по основным фондовым индексам более чем на 1% второй день подряд, отыгрывая общее ослабление спроса на риск на мировых торговых площадках.
Падение цен на нефть, курсов "развивающихся" валют, в том числе и рубля, и мировых фондовых индексов поддерживает давление на российские акции.
Рублёвый индекс Мосбиржи 16.54 мск падает на 1,61% до 3367,51 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,12% до 1418,23 пункта.

СНОВА ВНИЗ

Российский фондовый рынок, который и накануне закрылся снижением более чем на 1%, перед выходными активно падает, отыгрывая общее ослабление спроса на риск на мировых площадках.
Фондовые рынки, которые росли большую часть января, по всей видимости, решили взять паузу. В последние дни инвесторов радовало успешное начало сезона корпоративной отчетности, хотя некоторые предупреждают, что из-за высоких оценок в ряде рыночных сегментов акции в ближайшие месяцы могут быть уязвимы. Это толкает инвесторов к фиксации прибыли.
После достижения фондовыми рынками на этой неделе многолетних и исторических вершин многие инвесторы приступили к фиксации прибыли, не видя существенного потенциала роста с текущих уровней, а также из-за сохранения высокой экономической неопределенности на фоне пандемии, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".
В итоге основные западные фондовые индексы падают на 0,6-1,1%, задавая негативный фон для российской площадки.
Для российского рынка есть дополнительные неприятности в виде падения цен на нефть и санкционной риторики из Европы и США. В первом общении с прессой пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что США готовы продлить ДСНВ-3, но также проведут расследования различных вероятных действий РФ против США, включая кибератаки и вмешательство в выборы, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".
Стоимость барреля сорта Brent падает сейчас на 2,4%, до 54,7 доллара за баррель. Игроки ожидают выхода официальных данных министерства энергетики США о динамике запасов топлива в стране за минувшую неделю. Аналитики считают, что запасы нефти упали на 1,17 миллиона баррелей, однако вчера Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов сырья — на 2,562 миллиона баррелей.
В лидерах падения цены на российской площадке — акции "Мечела" (-5,2%), "Татнефти" (-2,8%), "Норникеля" (-2,8%), "Газпрома" (-2,6%) и Сбербанка (-2,5%).
Растут в цене акции "Детского мира" (+1%), ИСКЧ (+1,6%), ПИКа (+0,7%), а также префы "Сургутнефтегаза" (+0,6%), традиционно отыгрывающие стремительный рост курса доллара, поскольку у компании значительный валютный резерв на банковских счетах.

ПРОГНОЗЫ

"Российские фондовые индикаторы пробили ближайшие поддержки и следующими техническими препятствиями для снижения могут выступить новые двухнедельные минимумы: 3344 пунктов у индекса Мосбиржи и 1402 пункта — у индекса РТС. Хотя сегодня дополнительно давление на наш рынок оказывают геополитические угрозы и опасения реализации любых других рисков на выходных, для пробоя этих поддержек в пятницу необходимо значительное ухудшение внешнего фона", — считает Бабин.
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии опустились ниже первых целей краткосрочной коррекции 3375 и 1435 пунктов, что увеличивает опасность развития нисходящего движения на следующей неделе, в свою очередь считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Краткосрочные риски смещаются в сторону понижательных как на отечественных, так и на зарубежных площадках", — заключила она.
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Комментарии 1
Рынки , Андрей Кочетков , Дмитрий Бабин , Джозеф Байден , Елена Кожухова , Сургутнефтегаз , Татнефть , Газпром , БКС Брокер , Сбербанк России , Открытие Брокер , Детский мир , Мечел , Норникель
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