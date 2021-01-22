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Россияне бросились в обменники в конце 2020 года 

Вероника Полынина 40 минут назад
За два последних месяца 2020 года россияне купили валюту на 4,7 млрд долларов
Фото: РИА Новости
Россияне в ноябре-декабре 2020 года купили иностранной валюты на сумму 4,7 млрд долларов, передает РБК сообщение Банка России.
Большую часть приобретенной валюты — 4,2 млрд долларов — граждане положили в банки.

«В ноябре-декабре нетто-покупки составили около 4,7 миллиарда долларов США. В конце года не наблюдалось дефицита валютной ликвидности. Частично это объясняется тем, что купленная валюта размещалась на вкладах (в ноябре-декабре валютные обязательства перед физическими лицами выросли на 4,2 миллиарда долларов США)», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, на 1 ноября на валютных счетах и срочных вкладах россияне держали 87,5 млрд долларов. В ноябре-декабре депозитная база кредитных организаций в валюте выросла на 4,8%.
При этом в 2020 году валютные сбережения населения в банках в целом сокращались: население активно забирало валюту в марте и апреле, а также сентябре и октябре, когда рубль значительно дешевел к доллару и евро.
Эксперт спрогнозировал откат курса доллара к 71 рублю
В ноябре-декабре, когда банковские счета и депозиты снова стали увеличиваться, рубль укрепился к доллару на 6,9%.
Как писал «Рамблер», ранее в Центробанке пришли к выводу, что треть россиян предпочитает хранить свои сбережения в наличных
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Комментарии
Рынки , Центральный банк России , РБК
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