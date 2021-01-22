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Биржевые цены на бензин рванули вверх 

Вероника Полынина 18 минут назад
Биржевые цены на бензин подскочили до максимумов 2018 года
Фото: РИА Новости
Биржевые цены на бензин Аи-92 приближаются к историческому рекорду на фоне роста экспортной альтернативы и снижения отгрузок на внутренний рынок, пишет «Коммерсант».
Цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ выросли 21 января до 53,4 тысячи рублей за тонну, приблизившись к историческому рекорду биржевой цены на АИ-92 в 54,9 тысячи рублей за тонну, который был поставлен в мае 2018 года.
С начала года цена бензина марки АИ-92 на бирже увеличилась на 6,6%, а АИ-95 — на 6%. С начала января показатели достигли максимумов трехлетней давности.
Издание отмечает, что рост цен на бензин, нетипичный для января, происходит на фоне роста экспортной альтернативы из-за снижения экспортной пошлины и роста цен на нефть, а также повышения акцизов и снижения поставок на внутренний рынок.
В Минэнерго заявили, что поставки «полностью удовлетворяют текущий спрос», а ситуация находится под постоянным контролем, что позволяет удержать рост цен на топливо на АЗС в пределах инфляции.
По данным Росстата, с начала года бензин на АЗС подорожал на 0,6%, дизтопливо — на 0,2% при накопленной инфляции 0,6%.
Как сообщал «Рамблер», за неделю с 10 по 17 января, по данным ТЭК, в среднем по России цены на Аи-92 выросли на 5 копеек — до 44,03 рубля, Аи-95 — на 6 копеек, до 47,36 рубля.
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Комментарии
Рынки , Минэнерго , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
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