Запасы нефти в США за неделю выросли на 4 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 января, выросли на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 486,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю снизились до 52,5 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 57,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Запасы бензина в США снизились за неделю на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 245,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, составив 163,7 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 1,2 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, составила в среднем 11 миллионов баррелей в день, оставшись на уровне прошлой недели, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Добыча нефти в США не меняется уже шестую неделю подряд. Соответственно, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

В январе 2020 года добыча нефти в стране составляла в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,019 миллиона, в июне — 10,442 миллиона, в июле — 10,973 миллиона, в августе — 10,584 миллиона, в сентябре — 10,861 миллиона баррелей сутки, в октябре — 10,419 миллиона. В 2019 году показатель в среднем составлял 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в ноябре составила 11,01 миллиона баррелей в день, в декабре — 10,99 миллиона.

Минэнерго США 12 января сохранило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году на уровне в 11,1 миллиона баррелей в сутки и спрогнозировало добычу в 11,49 миллиона баррелей в день в 2022 году. Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,29 миллиона баррелей в сутки.