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Мировой объем иностранных инвестиций рухнул на 42% 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Мировой объем иностранных инвестиций упал на 42%
Фото: ТАСС
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократился на 42% по сравнению 2019 годом и составил 859 миллиардов долларов, вернувшись на уровень в 1990-х годов, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Объем прямых иностранных инвестиций в мире резко снизился в 2020 году, упав на 42%, примерно до 859 миллиардов долларов с 1,5 триллиона долларов в 2019 году", — говорится докладе, опубликованном в воскресенье.

В частности, отмечается, что из-за пандемии объемы инвестиционных проектов "с нуля" снизились на 35%, международных слияний и поглощений — на 10%.
По данным экспертов, объем ПИИ оказался более чем на 30% ниже минимума после мирового финансового кризиса в 2009 году и вернулся на уровень, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. Сообщается, что спад в основном сосредоточен в развитых странах, где потоки ПИИ сократились на 69%, примерно до 229 миллиардов долларов.
"Спад в развивающихся странах был относительно измерен на уровне минус 12% и составил 616 миллиардов долларов. Доля развивающихся стран в мировых ПИИ достигла 72% — это самый высокий показатель за всю историю", — говорится в докладе.
По данным ЮНКТАД, рейтинг крупнейших получателей ПИИ возглавил Китай.
По прогнозам, в 2021 году потоки прямых иностранных инвестиций останутся слабыми. Эксперты поясняют, что на ПИИ продолжат влиять риски, связанные с последней волной пандемии коронавируса, темпами развертывания программ вакцинации и пакетов экономической поддержки, нестабильной макроэкономической ситуацией на основных развивающихся рынках и неопределенностью в отношении глобальной политической среды для инвестиций.
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