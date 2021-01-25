Аналитик назвал февраль хорошим сроком для покупки валюты

В первой половине февраля и в середине весны покупка долларов будет лучшей идеей, но ориентиром по курсу валюты станет уровень от 73 рублей до 68,5 рубля за доллар.

По словам начальника управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, с начала этого года доллар рос к большинству валют. Поэтому доходность по американским казначейским бумагам тоже выросла.

Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Однако решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте, — сказал аналитик в беседе с агентством ПРАЙМ.

Сейчас американская валюта торгуется за 73,5–75,0 рубля за единицу, это немного выше сильного уровня поддержки 73,0, от которого он уже два раза отскакивал в декабре прошлого года.

Эксперт уточнил, что на рубль сейчас могут оказать давление восстановление добычи Саудовской Аравией, снижение глобального спроса на сырьё из-за коронавируса или санкции.