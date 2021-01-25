Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Фондовые биржи АТР растут в надежде на восстановление экономики 

Прайм 1 час назад
Фондовые биржи АТР выросли
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% — до 3627,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,86%, до 2477,37 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,96%, до 30023,88 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,9% — до 3200,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6817,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 28752,5 пунктов.
Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления экономической активности в мире в течение 2021 года. Этому способствует начало вакцинации от коронавируса в мире, что увеличивает шансы более скорого окончания пандемии. Кроме того, рынки ожидают меры по поддержке экономики США администрацией президента Джо Байдена.

"Прорыв в области вакцин делает вероятным то, что жизнь снова станет более функциональной в какой-то момент 2021 года, что приведет к более высокому росту ВВП и более устойчивым корпоративным доходам", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

В то же время ситуация с коронавирусом на данный момент остается тяжелой, заболеваемость в мире продолжает расти. В частности, число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 25 миллионов. Кроме того, в ряде стран выявляются новые разновидности инфекции.

"Но рост числа случаев заражения COVID-19 в мире, появление новых вариантов вируса, ужесточение ограничений социального дистанцирования и задержки в развертывании вакцины в некоторых местах — все это увеличивает краткосрочные риски для (экономического — ред.) роста", — добавил аналитик.

Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Прайм: последние новости
Нефть дешевеет на опасениях за снижение спроса Нефть дешевеет на опасениях за снижение спроса Аналитик рассказал, когда наступит время вновь покупать доллары Аналитик рассказал, когда наступит время вновь покупать доллары Мировой объем иностранных инвестиций рухнул на 42% Мировой объем иностранных инвестиций рухнул на 42%
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Администрация Президента РФ , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение