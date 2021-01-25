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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в России открылись в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:09 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,01% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 417,13 пункта. Индекс РТС повысился на 1,57% — до отметки 1 440,5.
По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, «внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились».

«В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут предпринять попытку восстановления от пятничных минимумов ввиду некоторого улучшения внешнего фона», — спрогнозировала она.

Тем не менее, по мнению эксперта, на российский рынок «так или иначе продолжит давить геополитический фон, ухудшившийся после протестов на выходных».

«Представители западных стран уже заявили о готовности ввести новые санкции против РФ в связи с событиями выходных. Возможные ограничительные меры в отношении России в Европе будут обсуждать в ближайшие дни. На этой неделе геополитический вопрос, скорее всего, останется серьезным негативным фактором… для российских фондовых площадок», — предупреждает Кожухова.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом торгов также ожидал, что «рынок акций попытается отскочить, но распродажи могут быстро вернуться».
Эксперт напомнил, что в пятницу «распродажи шли широким фронтом, что говорит о том, что инвесторы, в том числе иностранные, приступили к масштабной фиксации прибыли». Поводом, по его словам, «стало усиление санкционных рисков на фоне падения притока новых средств на рынок. В минувшие выходные к этому прибавились неожиданно мощные протестные выступления населения во многих городах. Любая дестабилизация политической обстановки в стране — всегда сильный негатив».

«Ситуация очень шаткая. Если трейдеры не получат какой-нибудь поддержки, то рынок вновь начнет сползать вниз, техническая картина этому благоволит: после пробоя отметки 3 420 пунктов целью снижения индекса Мосбиржи выступает район 3 300 пунктов», — пишет Антонов.

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Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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