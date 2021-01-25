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США обрушат доллар на 50% 

Артём Кульша 1 час назад
Курс доллара может снизиться на 20-50% в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце 2020-го, как сообщал «Рамблер», индекс доллара снизился на 5,5% на фоне масштабных вливания в экономику США наличных долларов.
Печать новых денег неизбежно подстегнет инфляцию. Федеральная резервная система США дала понять, что не станет поднимать ключевую ставку, если инфляция превысит ожидавшиеся ранее 2%, — изменила ее целевое значение на «в среднем 2%». Это негативно скажется на долларе.
Кроме того, негативное влияние на него окажут новые фискальные стимулы и пакет помощи президента США Джо Байдена, а также назначение главой Министерства финансов Джанет Йеллен. Бывшая глава Федрезерва ранее неоднократно указывала на преимущества слабого доллара для экспорта, а недавно призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику.

В банках Citigroup и Morgan Stanley Asia прогнозируют, что в текущем году доллар может подешеветь примерно на 20%, а финансист Джеймс Рикардс — что на 50%.

«Доллар по-прежнему значительно переоценен практически по всем показателям. Денежно-кредитная политика ФРС устранит это», — считают в банке Societe Generale.
Комментарии
Рынки , Видео , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , ФРС , Морган Стэнли Банк , Минфин
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