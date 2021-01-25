Курс доллара опустился ниже 75 рублей

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 20
25 января 2021
Фото:
ТАСС
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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 14 коп. — до 74,95 рубля.
Курс евро упал на 20 коп. и составил 91,18 рубля.
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