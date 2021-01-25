Аналитик предсказал «бесславный конец» американскому рынку акций

Экономический план нового президента США Джо Байдена способен загнать рынок акций на новые высоты. Правда, после этого последует неминуемый крах, сообщает инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.

"В ближайшие несколько недель на рынок акций будут приходить свежие деньги, и игроки будут делать последние отчаянные ставки. После этого произойдет впечатляющий разрыв пузыря", — заявил он в эфире Bloomberg TV.

Инвестор-миллиардер и сооснователь одной из крупнейших инвестиционных компаний мира GMO пояснил, что подобные пузыри всегда лопаются.

"Когда вы достигаете подобного уровня очевидного супер-энтузиазма, пузырь всегда и без исключений лопается в следующие несколько месяцев, а не лет", — считает эксперт.

По его мнению, как минимум какая-то часть нового стимулирующего пакета американской экономики объемом $1,9 триллиона попадет тем или иным путем на рынок акций. Но этих средств не хватит, чтобы предотвратить неминуемый биржевой крах.

Грэнтэм считает, что грядущий обвал рынка акций будет сопоставим с обвалом 1929 или 2000 годов.

Финансист также не верит, что текущие коэффициенты индекса S&P 500 обоснованы потенциалом роста американской экономики или прорывными технологиями. Не видит опоры он и в новых бизнес-моделях.

По его мнению, нельзя верить в то, что ФРС США сумеет смягчить обвал рынка увеличением объема программы покупки активов либо действиями для дополнительного смягчения денежно-кредитной политики.