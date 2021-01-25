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Аналитик предсказал «бесславный конец» рынка акций 

Прайм 49 минут назад
Аналитик предсказал «бесславный конец» американскому рынку акций
Фото: РИА Новости
Экономический план нового президента США Джо Байдена способен загнать рынок акций на новые высоты. Правда, после этого последует неминуемый крах, сообщает инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.

"В ближайшие несколько недель на рынок акций будут приходить свежие деньги, и игроки будут делать последние отчаянные ставки. После этого произойдет впечатляющий разрыв пузыря", — заявил он в эфире Bloomberg TV.

Инвестор-миллиардер и сооснователь одной из крупнейших инвестиционных компаний мира GMO пояснил, что подобные пузыри всегда лопаются.

"Когда вы достигаете подобного уровня очевидного супер-энтузиазма, пузырь всегда и без исключений лопается в следующие несколько месяцев, а не лет", — считает эксперт.

По его мнению, как минимум какая-то часть нового стимулирующего пакета американской экономики объемом $1,9 триллиона попадет тем или иным путем на рынок акций. Но этих средств не хватит, чтобы предотвратить неминуемый биржевой крах.
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Грэнтэм считает, что грядущий обвал рынка акций будет сопоставим с обвалом 1929 или 2000 годов.
Финансист также не верит, что текущие коэффициенты индекса S&P 500 обоснованы потенциалом роста американской экономики или прорывными технологиями. Не видит опоры он и в новых бизнес-моделях.
По его мнению, нельзя верить в то, что ФРС США сумеет смягчить обвал рынка увеличением объема программы покупки активов либо действиями для дополнительного смягчения денежно-кредитной политики.

"Когда ставки находятся на рекордно низких уровнях, у вас остается не так много возможностей", — подытожил он.

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Комментарии 3
Рынки , Джозеф Байден , ФРС , Центральный банк России , Bloomberg
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