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Валюте РФ предсказали падение до 80 рублей за доллар 

Вероника Полынина 1 час назад
Эксперт предсказал падение рубля до 80 за доллар
Фото: ТАСС
Российский рубль в ближайшее время упадет до 80 рублей за доллар, считает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.
По мнению Богданова, сейчас в России наблюдаются элементы системного кризиса — как в социально-политической сфере, так и в экономической.

«Экономически пока система выглядит стабильной, однако есть элемент нестабильности, который возник еще в конце прошлого года: уровень инфляции оказался выше ключевой ставки ЦБ, при этом Банк России продолжает проводить мягкую монетарную политику», — сказал Богданов агентству «Прайм».

Он отметил, что реальная ставка в РФ стала отрицательной, а пара рубль-доллар подошла «к важному уровню сопротивления» 75.3-75.4.
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Богданов считает, что регулятору с каждым днем становится сложнее стабилизировать ситуацию. К экономическим факторам добавились политические, которые не позволят оперативно реагировать на рыночные события.

«Поэтому, с моей точки зрения, сейчас открыта дорога к быстрому ослаблению российской валюты. В ближайшие дни стоит ожидать движение пары доллар-рубль в район 78-80», — заключил Олег Богданов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич предсказал падение рубля до уровня 100 рублей за доллар в случае, если Россия столкнется с серьезными санкциями или резким падением нефтяных цен.
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Комментарии
Рынки , Олег Богданов , Центральный банк России , Деловая Россия
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