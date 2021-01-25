Эксперт предсказал падение рубля до 80 за доллар

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Российский рубль в ближайшее время упадет до 80 рублей за доллар, считает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов

По мнению Богданова, сейчас в России наблюдаются элементы системного кризиса — как в социально-политической сфере, так и в экономической.

«Экономически пока система выглядит стабильной, однако есть элемент нестабильности, который возник еще в конце прошлого года: уровень инфляции оказался выше ключевой ставки ЦБ, при этом Банк России продолжает проводить мягкую монетарную политику», — сказал Богданов агентству «Прайм».

Он отметил, что реальная ставка в РФ стала отрицательной, а пара рубль-доллар подошла «к важному уровню сопротивления» 75.3-75.4.

Богданов считает, что регулятору с каждым днем становится сложнее стабилизировать ситуацию. К экономическим факторам добавились политические, которые не позволят оперативно реагировать на рыночные события.

«Поэтому, с моей точки зрения, сейчас открыта дорога к быстрому ослаблению российской валюты. В ближайшие дни стоит ожидать движение пары доллар-рубль в район 78-80», — заключил Олег Богданов.