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Евро упал на фоне проблем с поставками вакцины в Европу 

Вероника Полынина 1 час назад
Евро упал на фоне проблем с поставками вакцины в Европу
Фото: ТАСС
Курс евро к доллару снизился на фоне новостей о проблемах с поставками вакцин от коронавируса в Европу, передает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,2122 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,217 доллара. Индекс доллара вырос на 0,13%, до 90,36 пункта.
Аналитики Reuters связывают колебания курса евро с заявлениями производителей вакцин от коронавируса.
Ранее компания AstraZeneca объявила о значительном сокращении объемов поставок вакцин в ЕС в первом квартале 2021 года в связи со снижением количества произведенной вакцины на производственном объекте в рамках «европейской цепочки поставок». О сокращении поставок из-за строительных работ на заводе в Брюсселе также заявляли в BioNTech и Pfizer.
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Кроме того, давление на евро оказывает данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии снизился до 90,1 пункта по сравнению с 92,2 пункта в декабре, а оценка текущей экономической ситуации в стране в январе снизилась до 89,2 пункта с 91,3 пункта в декабре. Оба показателя опустились ниже прогноза. Кроме того, индекс деловых ожиданий снизился до 91,1 пункта с 93 пунктов в декабре, тогда как ранее прогнозировался его рост.
Ранее, как писал «Рамблер», инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал брокерский счет лучшим способом для покупки долларов, евро, иен и франков. Он отметил, что брокер берет комиссию только в доли процента от сделки. Это значительнее выгоднее, чем покупать валюту в банке, поскольку там разница между курсом покупки и продажи обычно достигает нескольких рублей.
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Комментарии 3
Рынки , Александр Бахтин , ЕС , Pfizer , Reuters
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