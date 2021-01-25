Евро упал на фоне проблем с поставками вакцины в Европу 

Курс евро к доллару снизился на фоне новостей о проблемах с поставками вакцин от коронавируса в Европу, передает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,2122 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,217 доллара. Индекс доллара вырос на 0,13%, до 90,36 пункта.

Аналитики Reuters связывают колебания курса евро с заявлениями производителей вакцин от коронавируса.

Ранее компания AstraZeneca объявила о значительном сокращении объемов поставок вакцин в ЕС в первом квартале 2021 года в связи со снижением количества произведенной вакцины на производственном объекте в рамках «европейской цепочки поставок». О сокращении поставок из-за строительных работ на заводе в Брюсселе также заявляли в BioNTech и Pfizer

Кроме того, давление на евро оказывает данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии снизился до 90,1 пункта по сравнению с 92,2 пункта в декабре, а оценка текущей экономической ситуации в стране в январе снизилась до 89,2 пункта с 91,3 пункта в декабре. Оба показателя опустились ниже прогноза. Кроме того, индекс деловых ожиданий снизился до 91,1 пункта с 93 пунктов в декабре, тогда как ранее прогнозировался его рост.