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Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов 

Банки.ру и ещё 1 2 часа назад
Российские фондовые индексы снизились в начале торгов
Фото: РИА Новости
Ключевые фондовые индексы РФ движутся вниз в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:11 мск индекс Мосбиржи потерял 0,52% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 379,9 пункта. Индекс РТС, дернувшийся было чуть вверх на самом старте торгов (они открылись на отметке 1 415,26 пункта против 1 412,02 на закрытии понедельника), на вышеуказанный момент времени составлял 1 409,48 пункта (минус 0,18%).

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть развернулись вниз после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед открытием торгов она ожидала «курса на снижение в связи с ухудшением внешнего фона» и не исключила завершения дня «на минорной ноте», отметив, что «санкционных новостей пока не появилось, но о новых ограничительных мерах против РФ западные страны теоретически могут объявить в любой день».
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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
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