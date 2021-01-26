Эксперт предрек доллар по 80 рублей через две недели

Курс доллара может превысить отметку в 80 рублей в течение двух недель. Об этом ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич заявил «Российской газете».

Он обратил внимание на тот факт, что на протяжении трех последних торговых сессий рубль дешевел при благоприятном внешнем фоне. Эксперт назвал это важным показателем силы продаж российской валюты.

В настоящее время пара доллар/рубль нашла промежуточное сопротивление в районе 76-и. Американская валюта может подорожать до 80 рублей, если возникнет новая угроза санкций в отношении России и вернется интерес к доллару (в ходе последних сессий он, как сообщал «Рамблер», сдавал позиции к наиболее популярным валютам).

«Пока выше шансы, что, несмотря на потенциальные трудности рубля, доллар прочно стоит на рельсах многолетнего ослабления», — считает Купцикевич.