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Что ждет доллар через две недели 

Артём Кульша 2 часа назад
Эксперт предрек доллар по 80 рублей через две недели
Фото: Reuters
Курс доллара может превысить отметку в 80 рублей в течение двух недель. Об этом ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич заявил «Российской газете».
Он обратил внимание на тот факт, что на протяжении трех последних торговых сессий рубль дешевел при благоприятном внешнем фоне. Эксперт назвал это важным показателем силы продаж российской валюты.
В настоящее время пара доллар/рубль нашла промежуточное сопротивление в районе 76-и. Американская валюта может подорожать до 80 рублей, если возникнет новая угроза санкций в отношении России и вернется интерес к доллару (в ходе последних сессий он, как сообщал «Рамблер», сдавал позиции к наиболее популярным валютам).

«Пока выше шансы, что, несмотря на потенциальные трудности рубля, доллар прочно стоит на рельсах многолетнего ослабления», — считает Купцикевич.

Он назвал причинами этого давление Федеральной резервной системы США на процентные ставки и финансовые стимулы со стороны американского правительства. Экономист допустил, что в течение первого квартала 2021 года российская валюта может подорожать до 70-и по отношению к доллару, а в течение года — стабилизироваться в районе 72-х.
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Комментарии
Рынки , Александр Купцикевич , ФРС , "Российская газета"
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