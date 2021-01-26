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Российский рынок акций снизился на укреплении рубля 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Российский рынок акций снизился на укреплении рубля
Фото: ТАСС
Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи на фоне нестабильной динамики нефти и укрепления рубля к доллару, при этом рост отечественной валюты позволил вырасти индексу РТС, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,2%, до 3390,76 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,77%, до 1422,95 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 29 копеек, до 75,08 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 91,34 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и теряет 0,16%, до 55,59 доллара за баррель.
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