Росбанк спрогнозировал рост рубля к концу 2021 года 

Российская национальная валюта к концу года может достичь отметки 68 рублей за доллар. Такой прогноз, по данным ProFinance, дали аналитики Росбанка.
Так, эксперты прогнозируют, что в первом квартале курс составит 72 рубля, во втором российская национальная валюта достигнет 69,5 рубля за доллар, в третьем — 68,5 рубля, а к концу года 68 рублей.
При этом, согласно прогнозу Росбанка, инфляция в России по итогам текущего года снизится до 3,8%, а темпы экономического роста будут ниже официального прогноза и составят 2,7%, пишет «Прайм».
Как сообщал «Рамблер», ранее ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич заявил, что в течение двух недель курс доллара может превысить отметку в 80 рублей. Экономист допустил, что в течение первого квартала 2021 года российская валюта может подорожать до 70-и по отношению к доллару, а в течение года — стабилизироваться в районе 72-х.