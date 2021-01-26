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Росбанк спрогнозировал рост рубля к концу 2021 года 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Российская национальная валюта к концу года может достичь отметки 68 рублей за доллар. Такой прогноз, по данным ProFinance, дали аналитики Росбанка.
Так, эксперты прогнозируют, что в первом квартале курс составит 72 рубля, во втором российская национальная валюта достигнет 69,5 рубля за доллар, в третьем — 68,5 рубля, а к концу года 68 рублей.
При этом, согласно прогнозу Росбанка, инфляция в России по итогам текущего года снизится до 3,8%, а темпы экономического роста будут ниже официального прогноза и составят 2,7%, пишет «Прайм».
Как сообщал «Рамблер», ранее ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич заявил, что в течение двух недель курс доллара может превысить отметку в 80 рублей. Экономист допустил, что в течение первого квартала 2021 года российская валюта может подорожать до 70-и по отношению к доллару, а в течение года — стабилизироваться в районе 72-х.
Рынки , Видео , Александр Купцикевич , Росбанк
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