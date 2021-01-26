Росбанк спрогнозировал рост рубля к концу 2021 года 

Российская национальная валюта к концу года может достичь отметки 68 рублей за доллар. Такой прогноз, по данным ProFinance, дали аналитики Росбанка

Так, эксперты прогнозируют, что в первом квартале курс составит 72 рубля, во втором российская национальная валюта достигнет 69,5 рубля за доллар, в третьем — 68,5 рубля, а к концу года 68 рублей.

При этом, согласно прогнозу Росбанка, инфляция в России по итогам текущего года снизится до 3,8%, а темпы экономического роста будут ниже официального прогноза и составят 2,7%, пишет «Прайм».