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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 7 45 минут назад
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 17 копеек — до 76,02 рубля.
Экс-глава Morgan Stanley Asia спрогнозировал обвал доллара
Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 91,92 рубля.
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Рынки , Видео , Цена на нефть , Морган Стэнли Банк , Московская биржа , Евро , Доллар
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