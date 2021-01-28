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Российский рынок акций снижается на негативном внешнем фоне 

Прайм и ещё 3 3 часа назад
Российский рынок акций снизился
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций снижается в четверг утром на негативном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. При этом долларовый индекс РТС падает сильнее, чем индекс Мосбиржи, на фоне ослабления рубля.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск четверга снижался на 0,42% — до 3329,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,07%, до 1378,07 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,86% — до 55,05 доллара за баррель.
Рубль к текущему моменту дешевеет к доллару на 17 копеек — до 76,02 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря.
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