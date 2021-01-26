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В ОПЕК спрогнозировали «хороший» год для рынка нефти 

ТАСС 3 часа назад
В ОПЕК спрогнозировали «хороший» год для рынка нефти
Фото: Reuters
Рынок нефти ждет восстановление и рост в 2021 году, он должен стать хорошим для отрасли. Такое мнение высказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на отраслевой видеоконференции.
По прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,9 млн б/с, до 95,9 млн б/с против падения на 9,8 млн б/с в кризисном 2020 году.

"Учитывая, что рынок нефти сейчас переходит в состояние бэквордации (ситуация, когда цены на нефть в данный момент выше, чем в прогнозируемом будущем, — прим. ТАСС), мы надеемся, что 2021 год будет хорошим", — сказал Баркиндо.

Он отметил, что мировой ВВП растет на 4,4% против снижения на 4,1% в 2020 году, что является огромным рывком для глобальной экономики.
По его мнению, нефтяная отрасль нуждается в инвестициях в объеме $12,6 трлн. В 2020 году вложения в сектор добычи упали на треть на фоне падения спроса и цен, заключил генсек.
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Рынки , Мухаммед Баркиндо , ОПЕК , ИТАР-ТАСС
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