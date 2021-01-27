Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.35
91.25
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
73.29
88.86
Индексы и котировки Brent
55.86
+0.22 Золото
1847.50
–0.03 РТС
1412.02
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2157
+0.0049
20.01
1.2107
21.01

Резкое подорожание отечественной электроники ждёт россиян 

News.ru 58 минут назад
Отечественная электроника резко подорожает
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Увеличение стоимости смартфонов, планшетов и другой бытовой отечественной электроники ждёт россиян. Это объясняется дефицитом полупроводниковых микросхем на мировом рынке.
Возможно, что электроника подорожает на 50%, считают в российских компаниях. На складах поставщиков на десятки процентов завышаются цены редких компонентов, также приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей по всему миру, сообщают «Известия». Растут инвестиции в редизайн продукции, который позволяет собирать устройства из доступных материалов.
Расходы на закупку комплектующих выросли на 20–30%. Рост издержек компаний неминуемо приведёт к росту конечной стоимости продукции. Отдельные компании уже подняли цены на свои товары и говорят о дальнейшем их подорожании.

Многие продукты дорожают на 20–30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведёт к росту цен на устройства на рынке пропорционально, — приводит слова эксперта издание.

Дефицит на чипы вызван пандемией. Мировые лидеры по производству электроники скупали комплектующие про запас и в течение прошлого года наращивали объёмы до такой степени, что фабрики просто не справлялись с запросами. В итоге производители стали увеличивать для средних и мелких покупателей цены и сроки поставок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к правительству, Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), а также производителям и поставщикам электроники с требованием прекратить её ввоз с территории России. Речь идёт о телевизорах, медиаплеерах, смартфонах и прочих устройствах, которые позволят принимать и просматривать с помощью Интернета медиаинформацию.
Видео дня. Умные счетчики могут оказаться вне закона
News.ru: последние новости
Стоимость Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года Стоимость Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года Курс доллара вырос на торгах МосБиржи Курс доллара вырос на торгах МосБиржи Названо лучшее время для покупки долларов Названо лучшее время для покупки долларов
Комментарии 19
Рынки , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение