Отечественная электроника резко подорожает

Увеличение стоимости смартфонов, планшетов и другой бытовой отечественной электроники ждёт россиян. Это объясняется дефицитом полупроводниковых микросхем на мировом рынке.

Возможно, что электроника подорожает на 50%, считают в российских компаниях. На складах поставщиков на десятки процентов завышаются цены редких компонентов, также приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей по всему миру, сообщают «Известия». Растут инвестиции в редизайн продукции, который позволяет собирать устройства из доступных материалов.

Расходы на закупку комплектующих выросли на 20–30%. Рост издержек компаний неминуемо приведёт к росту конечной стоимости продукции. Отдельные компании уже подняли цены на свои товары и говорят о дальнейшем их подорожании.

Многие продукты дорожают на 20–30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведёт к росту цен на устройства на рынке пропорционально, — приводит слова эксперта издание.

Дефицит на чипы вызван пандемией. Мировые лидеры по производству электроники скупали комплектующие про запас и в течение прошлого года наращивали объёмы до такой степени, что фабрики просто не справлялись с запросами. В итоге производители стали увеличивать для средних и мелких покупателей цены и сроки поставок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к правительству, Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), а также производителям и поставщикам электроники с требованием прекратить её ввоз с территории России. Речь идёт о телевизорах, медиаплеерах, смартфонах и прочих устройствах, которые позволят принимать и просматривать с помощью Интернета медиаинформацию.