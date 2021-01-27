Фьючерсы на золото снизились по итогам четвертой сессии подряд 

Фьючерсы на золото во вторник снизились по итогам уже четвертой сессии подряд, что является самыми длительным периодом падения за более чем восемь месяцев.

В центре внимания инвесторов находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США , которое началось во вторник. По итогам этого заседания инвесторы ожидают получить сигналы о состоянии экономики США в условиях пандемии коронавируса.

Меры денежно-кредитного стимулирования пока будут оставаться главной темой, особенно учитывая сохраняющееся влияние COVID и его экономических последствий, заявил Стивен Флад из GoldCore. "Потенциальный рост числа заражений новым штаммом COVID в США на протяжении февраля/марта может испытать экономику на прочность, поэтому разговоры о сворачивании стимулирующих мер (со стороны ФРС) могут оказаться преждевременными", — заявил он, намекая, что в этом случае котировки золота получат поддержку.

"Спекулятивные инвесторы будут ждать подтверждения того, что ничего не помешает усилиям (центрального банка США) по поддержке финансовых рынков", — добавил он.

Февральские фьючерсы на золото на COMEX упали в цене на 0,2%, до 1850,90 доллара за тройскую унцию. По итогам сессии понедельника котировки упали на 0,1%. Таким образом, цены продемонстрировали самый длительный период снижения с 30 апреля, когда золото дешевело по итогам пяти сессий подряд. Февральские контракты с начала года по большей части находились в диапазоне 1817-1824 доллара за унцию.

Мартовские фьючерсы на серебро подорожали на 0,2%, до 25,538 доллара за унцию. По итогам сессии понедельника они потеряли 0,3%.

Цены на золото чувствительны к ожиданиям относительно наращивания государственных расходов в США. Администрация президента США Джо Байдена продвигает пакет мер налогово-бюджетной поддержки объемом 1,9 трлн долларов, что воспринимается как позитивный фактор для котировок драгоценного металла. Чем более беспроблемным будет принятие соответствующего законодательства в конгрессе США, тем лучше для цен на золото, заявил Стивен Иннес из Axi.

Котировки золота обычно реагируют на ослабление доллара США и колебания доходности американских гособлигаций, которые конкурируют с драгоценным металлом за роль актива-убежища.

Внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на очередном решении ФРС по денежно-кредитной политике.

"Итоги заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке окажут поддержку золоту, хотя и не принесут ничего нового, — сообщил Иннес. — Если данные по ВВП (США) будут сильными, это может оказать давление на котировки золота в случае роста доходности американских гособлигаций, при этом поддержав цены на серебро и платину".

Данные по ВВП США за 4-й квартал ожидаются в четверг.

Тем временем апрельские фьючерсы на платину на COMEX выросли в цене на 0,2%, до 1107,40 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий закрылись с понижением на 0,9%, по 2325 долларов за унцию.

Мартовские фьючерсы на медь упали на 0,3%, до 3,6195 доллара за фунт.