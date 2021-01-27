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Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США 

Прайм 19 минут назад
Нефть подорожала на фоне снижения запасов в США
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, данные Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю поддерживают нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% — до 55,8 доллара за баррель, мартовских — на 0,34%, до 56,1 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,38% — до 52,81 доллара за баррель.
Ранее в среду API сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США за неделю по 22 января на 5,3 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики о запасах в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о росте показателя на 0,4 миллиона баррелей.
По итогам предыдущей недели (по 15 января) запасы показали рост на 4,4 миллиона, а до этого показатель снижался пять недель подряд.
Улучшила настроения рынков статистика по заражениям коронавирусом в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Примерно в середине января суточный прирост случаев заражения в КНР превысил 100 впервые с июля, но второй день подряд показатель находится ниже этого уровня. Такая статистика благоприятно влияет на ожидания по спросу на нефть, хотя неопределенность вокруг влияния на пандемию предстоящих длинных выходных в Китае сохраняется.

"Нефтяным трейдерам трудно осуществить окончательный краткосрочный сдвиг на следующий ценовой уровень вверх, учитывая сильную неопределенность по краткосрочному прогнозу спроса", — считает стратег по мировым рынкам Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Рейтер.

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