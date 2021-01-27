Люди обогнали роботов на финансовых рынках в 2020 году 

«2020 год оказался очень волатильным и непредсказуемым, поэтому иногда роботизированные системы просто не успевали за реальными событиями. Более того, они часто настроены на торговлю в каком-то коридоре, а не тогда, когда происходят очень резкие изменения тренда и резкие движения рынка. Соответственно, инвесторы, которые торговали сами, а не с помощью роботов, лучше чувствовали рынок, понимали, что в такой-то момент рынок уже очень дешевый, в такой-то — более дорогой, и они не частили со сделками, а делали какие-то среднесрочные или долгосрочные вложения или продажи. За счет этого они смогли выиграть».