Люди обогнали роботов на финансовых рынках в 2020 году 

Робот — это запрограммированный алгоритм, который при определенных ситуациях совершает определенные сделки. Но роботы оказались не готовы к хаотичному движению рынка, а именно это и произошло в прошлом году, когда разразилась пандемия.
В итоге один из крупнейших и известнейших «роботизированных» хедж-фондов Renaissance Technologies принес
инвесторам убытки в 20-30%. Хотя эти фонды считаются одними из наиболее успешных и обычно входят в двадцатку лучших по доходности.
Волатильность и непредсказуемость событий — основные причины, по которым роботы проигрывают. Они настроены на высокочастотную торговлю в определенном диапазоне, а когда происходят резкие изменения, роботы не успевают либо встают в неправильную позицию, поясняет ведущий аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков
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Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие брокер»
«2020 год оказался очень волатильным и непредсказуемым, поэтому иногда роботизированные системы просто не успевали за реальными событиями. Более того, они часто настроены на торговлю в каком-то коридоре, а не тогда, когда происходят очень резкие изменения тренда и резкие движения рынка. Соответственно, инвесторы, которые торговали сами, а не с помощью роботов, лучше чувствовали рынок, понимали, что в такой-то момент рынок уже очень дешевый, в такой-то — более дорогой, и они не частили со сделками, а делали какие-то среднесрочные или долгосрочные вложения или продажи. За счет этого они смогли выиграть».
Получается, что автоматизированные системы не прошли испытание на прочность. Рыночные условия оказались более благоприятными для людей, чем для машин, комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов
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Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
«Квалифицированные портфельные менеджеры могут лучше прогнозировать новостной фон, лучше интерпретировать финансовые отчеты компаний и на основании их принимать взвешенные долгосрочные решения. Роботы хороши на коротких промежутках времени, где применяются какие-то статистические закономерности».
В России фонды, которыми бы полностью управляли роботы, не распространены. Но механическую часть этой работы алгоритмы выполняют часто. Например, роботы совершают 30-40% торговых операций на Московской бирже
. Но принятие решения и стратегии остается за человеком. Кризис показал, что красивая идея, когда запрограммированная машина вне зависимости от обстоятельств зарабатывает, — это пока лишь утопия и повышенные риски.
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