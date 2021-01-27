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Акции GameStop взлетели на 130% после твита Маска 

Investing.com Россия 1 час назад
Акции GameStop взлетели на 130% после твита Маска
Фото: Reuters
После того, как глава Tesla Илон Маск поддержал всплеск цен на акции сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop, разместив в Twitter ссылку на на сообщество частных инвесторов на Reddit, они снова подорожали сразу на 130%, пишет CNBC.
Бизнесмен опубликовал ссылку на форум Reddit с подписью «Gamestonk!». Комментарий Маска — отсылка к биржевому мему Stonk. Так в соцсетях шутят над инвесторами и бизнесменами, которые совершают сомнительные вложения в надежде увеличить прибыль. Объединив название GameStop и мем Stonk, миллиардер, вероятно, иронизирует над инвесторами, полагающими, что могут разбогатеть на бумагах компании.
В итоге в среду стоимость акций GameStop поднялась сразу на 130%, до $339. Позднее цена скорректировалась до $292. Во вторник котировки выросли на 93%.
Акции GameStop начали дорожать 11 января, когда стало известно о трех назначениях в совет директоров компании — сооснователя и двух бывших топ-менеджеров интернет-магазина Chewy. Также росту поспособствовало обсуждение компании в сообществе частных инвесторов на Reddit. На платформе пользователи побуждают друг друга инвестировать в разные компании, в том числе и GameStop.
Маск обладает немалым влиянием на рынок благодаря своим упоминаниям в Twitter разнообразных корпораций. Так, после того, как накануне он написал в соцсети о шерстяном марсианском шлеме, который он купил для собаки на Etsy, акции сервиса выросли на премаркете на 8%, хотя в конечном итоге упали на 2,1%.
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Комментарии
Рынки , Илон Маск
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