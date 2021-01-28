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Биткоин рухнул ниже $30 тысяч 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Биткоин рухнул ниже $30 тысяч
Фото: depositphotos.com
Биткоин опустился ниже 30 тысяч долларов за монету второй раз за неделю, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.
Самая популярная криптовалюта в мире в четверг потеряла 8,7%, достигнув 29 241 доллара, однако затем частично отыграла позиции и поднялась выше 30 тысяч долларов за коин.
Эксперт: биткоин может потеснить золото
В последний раз биткоин падал ниже 30 тысяч долларов 22 января.
До этого в январе биткоин установил рекорд стоимости, приблизившись к 42 тысячам долларов за монету.
Ранее аналитики TradingShot спрогнозировали снижение курса биткоина до 28 тысяч долларов в краткосрочной перспективе.
Как писал «Рамблер», ранее финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев в подкасте на «РБК-Крипто» посоветовал желающим вложиться в биткоин покупать его, когда его стоимость будет находиться в районе 24-28 тысяч долларов. Он отметил, что до августа-сентября биткоин будет стоить в районе 80-100 тысяч долларов, а до конца года биткоин будет стоить не меньше 65-70 тысяч долларов.
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Комментарии 3
Рынки , Bloomberg , Lenta.ru
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