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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги на Мосбирже открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в России открылись в пятницу снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:10 мск индекс Мосбиржи потерял 0,48% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 325,96 пункта. Индекс РТС опустился на 0,77% — до отметки 1 373,97.
«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках вновь ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, вновь окажутся под нисходящим давлением ввиду разворота зарубежных настроений после неожиданного ралли в США накануне. Препятствовать масштабным продажам, однако, будет близость важных технических уровней по российским индексам, завершение недели и месяца ниже которых может предвещать в том числе смену среднесрочного тренда, — дала прогноз эксперт. — В Европе и США в течение дня будет опубликована интересная статистика, а в России операционные результаты представят «Полиметалл», «Евраз» и «Норникель». Обстановка на рынках выглядит достаточно нервозной».

«Вроде никаких негативных поводов для масштабного падения нет, и не исключено, что ночная просадка по американским фьючерсам будет выкупаться. Однако это далеко не факт. Отчасти российский рынок будет опять получать поддержку от снижения курса рубля, но ее не хватит для закрытия утреннего гэпа, если внешний фон резко не улучшится. Пока же торговля от «шорта» вновь выглядит актуальнее. Хуже рынка обещают быть банки, прежде всего ВТБ как одна из самых слабых «голубых фишек». Но все короткие позиции рекомендуем сопровождать очень короткими стопами: рынок сейчас сверхволатильный, как мы это успели заметить в последние дни. Среднесрочным инвесторам, быть может, вообще лучше не включать сегодня терминал», — написал перед началом сессии главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.
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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Алексей Антонов , Банк ВТБ , Евраз , Московская биржа , Норникель
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