Фондовые торги на Мосбирже открылись в минусе

«В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, вновь окажутся под нисходящим давлением ввиду разворота зарубежных настроений после неожиданного ралли в США накануне. Препятствовать масштабным продажам, однако, будет близость важных технических уровней по российским индексам, завершение недели и месяца ниже которых может предвещать в том числе смену среднесрочного тренда, — дала прогноз эксперт. — В Европе и США в течение дня будет опубликована интересная статистика, а в России операционные результаты представят «Полиметалл», «Евраз» и «Норникель». Обстановка на рынках выглядит достаточно нервозной».