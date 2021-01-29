Курс рубля перешел к росту вслед за нефтью 

Рубль днем последней торговой сессии недели и месяца перешел к росту против доллара и евро, отыгрывая увеличение нефтяных котировок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.42 мск снижается на 50 копеек, до 75,46 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 91,65 рубля, следует из данных Московской биржи

Ранее в пятницу курс доллара поднимался до 76,36 рубля, евро — до 92,43 рубля.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в пятницу пытается расти и вернуться в многонедельный коридор, который основные резервные валюты пробовали пробить вверх накануне и сегодня — выше 76 и 92 рублей за доллар и евро соответственно.

Вчера доллар немного не дошел до области сопротивления 76,6–76,7 рубля, и сегодня после неудачной попытки развить восходящее движение резко пошел вниз, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Поддержку оказывает рост стоимости барреля сорта Brent — на 0,9%, до 55,6 доллара за баррель. Инвесторы вспомнили и решили отыграть вступающее в силу с февраля решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ — сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

Другие "развивающиеся" валюты также преимущественно прибавляют против доллара.

В итоге доллар и евро снижаются на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Внешняя политика отошла пока на второй план, однако при текущей волатильности в акциях и бондах рубль ждёт та же участь, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Фундаментальные факторы пока не в моде, но они никуда не уходят. Остаются неизменными и наши мысли о возможности роста рубля до 72-73 против доллара в ближайшие месяцы при условии (это важная оговорка) отсутствия новых экономических санкций. Дополнительные ограничения вполне возможны, но мы склоняемся к мысли, что они могут быть нацелены на отдельные персоналии и компании, организации, не имеющие системной значимости", — добавил он.

Ближайшая значимая поддержка у доллара находится на отметке 74,84 рубля, и до ее пробоя вниз более вероятна по меньшей мере еще одна атака долларовых "быков" на уровень 76,7 рубля, в свою очередь предположил Бабин.