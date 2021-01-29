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Эксперт заявил об отсутствии поводов для укрепления рубля 

Вероника Полынина 2 часа назад
Эксперт заявил об отсутствии поводов для укрепления рубля
Фото: РИА Новости
Поводов для укрепления рубля на сегодняшний день нет, но нынешнее ослабление стоит рассматривать как временное. Такое мнение высказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков.

«Санкционная составляющая в рубле высокая, но также стоит признать, что пока поводов для укрепления «россиянина» недостаточно», — сказал он «Свободной прессе».

Эксперт пояснил, что негативных факторов для рубля несколько. Во-первых, это покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Во-вторых — замедление роста стоимости нефти и риск перехода к снижению. В-третьих, на рубль давит ставка ЦБ, которая оказалась ниже инфляции.
Кроме того, по словам Кочеткова, не в пользу рубля играет и неопределенность на глобальном рынке. В США заморозили «План спасения Америки» стоимостью 1,9 трлн долларов, а доходности по казначейским обязательствам со средним и длинным сроками обращения находятся на повышенных уровнях.

«В подобных условиях рублю сложно укрепляться, хотя он и остаётся крайне слабым. Если негативные настроения на глобальном рынке сохраняться, то на предстоящей неделе возрастает вероятность торговли в диапазоне 76,0−77,0 за доллар», — заявил эксперт.

При этом Кочетков считает, что «это не повод для срочного бегства из рубля». По его мнению, в течение года рубль способен отыграть многие потери, а текущее ослабление стоит рассматривать как временное, сформированное под воздействием внешних обстоятельств.
Как сообщал «Рамблер», ранее член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский высказал мнение, что курс российского рубля искусственно занижен в интересах крупного бизнеса и экспортеров сырья.
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Комментарии
Рынки , Владислав Жуковский , Андрей Кочетков , Минфин , Центральный банк России
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