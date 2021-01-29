Крах цен на нефть помог Trafigura утроить прибыль

Крах цен на нефть на фоне коронакризиса позволил транснациональному сырьевому трейдеру Trafigura утроить коммерческую прибыль в прошлом финансовом году (для компании он закончился в сентябре). За 2020 год трейдер заработал рекордные 5,3 миллиарда долларов на торговле нефтью. Об этом пишет Bloomberg

В прошлом году спрос на нефть упал примерно на четверть, что привело к падению стоимости сырья и дефициту мест для ее хранения. В апреле 2020 года котировки американской WTI впервые в истории опускались в отрицательные значения. То есть продавец фактически предлагал доплатить покупателю, если тот заберет нефть. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, Trafigura в том же месяце увеличила свой флот танкеров на 70 процентов. В результате апрель стал самым загруженным периодом в 27-летней истории компании.

Весной сообщалось , что одним из победителей от отрицательных цен на нефть стала британская трейдинговая компания BB Energy. Во время падения котировок у нее оказалось свободное место для хранения нефти, и компания закупила около 250 тысяч баррелей дешевой WTI. Помимо BB Energy среди бенефициаров обвала оказались сырьевые трейдеры Glencore и Mercuria, а также BlueKnight Energy Partners.