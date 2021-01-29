Аналитик назвал обвал биткоина неизбежным 

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский назвал обвал биткоина неизбежным.

Голубовский прокомментировал агентству Nation News резкий взлет биткоина — после того, как американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter пост с хэштегом «биткоин», первая криптовалюта в течение часа подорожала более чем на пять тысяч долларов, достигнув отметки в 37 тысяч долларов.

По словам аналитика, резкие скачки курса биткоина объясняются тем, что рынок криптовалюты очень узкий и так называемое «роевое сознание» проявляется на этом рынке больше, чем где-либо.

«В биткоине нет институциональных инвесторов. Там торгуют просто люди, а не профессионалы с Уолл-стрит. Фонды пытались туда зайти, но в районе 10 тысяч долларов они ушли. Толпа всегда ориентируется на авторитеты, и она легко управляема. Тем более, на этом рынке, где полеты на большое количество позиций — это абсолютная норма», — объяснил Голубовский.

Он выразил уверенность, что обвал биткоина неизбежен. По мнению эксперта, криптовалюта дойдет до отметки в 45-47 тысяч долларов, после чего резко скатится вниз. Голубовский объяснил это ужесточением контроля со стороны американского Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

«Так перспективы могут быть неожиданные и очень мрачные», — предрек аналитик.

Как сообщал «Рамблер», в январе биткоин установил рекорд стоимости, достигнув отметки в 42 тысячи долларов. Затем криптовалюта начала резко терять в стоимости и дважды за последние 7 дней опускалась до 29 тысяч долларов.