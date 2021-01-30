Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.95
$
75.55
92.02
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
75.60
92.00
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Биткоин начал дешеветь 

Lenta.ru 4 часа назад
Биткоин начал дешеветь
Фото: Reuters
Биткоин начал дешеветь после резкого роста более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, отображаемые на портале CoinMarketCap.
Сейчас самая популярная криптовалюта потеряла в стоимости на 1,48 процента, на данный момент за кибермонету предлагают 33,753 тысячи долларов.
Биткоин взлетел в цене 29 января. Это произошло после того, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег биткоина. После этого криптовалюта за 30 минут выросла в цене на 15 процентов.
26 января сообщалось, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может превысить 50 тысяч долларов. По мнению аналитиков криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, ближайшие 3-10 лет популярность биткойна продолжит расти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам.
Видео дня. В некоторых регионах России зафиксировали рост цен на яйца
Последние новости
Назван вероятный владелец дворца в Геленджике Назван вероятный владелец дворца в Геленджике Названа выгода американцев от похищения российского «Панциря» Названа выгода американцев от похищения российского «Панциря» Застройщик раскрыл предназначение дворца в Геленджике Застройщик раскрыл предназначение дворца в Геленджике
Рынки , Илон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость