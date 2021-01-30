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Биткоин начал дешеветь после резкого роста более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, отображаемые на портале CoinMarketCap.

Сейчас самая популярная криптовалюта потеряла в стоимости на 1,48 процента, на данный момент за кибермонету предлагают 33,753 тысячи долларов.

Илон Маск Биткоин взлетел в цене 29 января. Это произошло после того, как глава Tesla и SpaceX разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег биткоина. После этого криптовалюта за 30 минут выросла в цене на 15 процентов.