Стоимость серебра обновила максимум с февраля 2013 года 

Рост стоимости серебра в понедельник резко ускорился до 12%, в результате она достигла максимального значения с февраля 2013 года на фоне попыток розничных инвесторов — онлайн-группы WallStreetBets с форумов Reddit — "разогнать" стоимость разных активов, в том числе серебра", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.24 мск мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 12% — до 30,040 доллара за унцию, и уже поднимался до 30,31 доллара. Это максимум с 19 февраля 2013 года. Утром в понедельник рост цены драгметалла составлял 6-7%.

Динамика стоимости серебра в понедельник является продолжением тренда, отмеченного в конце прошлой недели — в четверг и пятницу в моменте цена драгметалла подпрыгивала на 7%. По итогам прошлой недели рост составил 10,11% — это максимальный недельный рост также с августа минувшего года.

Сложившаяся ситуация наблюдается на фоне того, что крупная группа физлиц на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Сначала внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро, а затем это отразилось и на стоимости фьючерсов на драгметалл.