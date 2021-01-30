Индия запустит собственную цифровую валюту 

Индия планирует принять закон, запрещающий частные криптовалюты, такие как биткоин. В стране хотят создать национальную цифровую валюту, которую будет выпускать Центробанк. Правительство внесло данную инициативу в парламент, сообщает Reuters.
Закон «сформирует благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии (RBI)», — говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.
Законопроект будет обсужден уже на текущей парламентской сессии. Он направлен на то, чтобы «запретить все частные криптовалюты в Индии» и ввести государственную. Ее использование будет всячески продвигаться властями.
Это не первое наступление Дели на криптовалюты.
В середине 2019 года правительственные эксперты рекомендовали запретить все частные криптовалюты под страхом уголовного наказания. Для нарушителей предлагались тюремное заключение до 10 лет и огромные штрафы.
В апреле 2018 года RBI приказал финансовым учреждениям в течение трех месяцев.
разорвать все связи с физическими или юридическими лицами, работающими с виртуальной валютой, такой как биткойн. Однако в марте 2020 года Верховный суд Индии, отменил запрет центрального банка.
Правительства всех стран мира сейчас изучают способы регулирования криптовалют. Однако ни одна крупная экономика пока не решилась ввести полный запрет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитик назвал обвал биткоина неизбежным.