Индия запустит собственную цифровую валюту 

Индия планирует принять закон, запрещающий частные криптовалюты, такие как биткоин. В стране хотят создать национальную цифровую валюту, которую будет выпускать Центробанк . Правительство внесло данную инициативу в парламент, сообщает Reuters.

Закон «сформирует благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии (RBI)», — говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Законопроект будет обсужден уже на текущей парламентской сессии. Он направлен на то, чтобы «запретить все частные криптовалюты в Индии» и ввести государственную. Ее использование будет всячески продвигаться властями.

Это не первое наступление Дели на криптовалюты.

В середине 2019 года правительственные эксперты рекомендовали запретить все частные криптовалюты под страхом уголовного наказания. Для нарушителей предлагались тюремное заключение до 10 лет и огромные штрафы.

В апреле 2018 года RBI приказал финансовым учреждениям в течение трех месяцев.

разорвать все связи с физическими или юридическими лицами, работающими с виртуальной валютой, такой как биткойн. Однако в марте 2020 года Верховный суд Индии, отменил запрет центрального банка.

Правительства всех стран мира сейчас изучают способы регулирования криптовалют. Однако ни одна крупная экономика пока не решилась ввести полный запрет.