Эксперт предрек падение рубля из-за роста евро и коррекции на рынках.

В конце недели валютный курс немного отыграл потери, но остался выше 75 за доллар и подобрался вплотную к 92 за евро. Аналитики полагают, что удержать эти рубежи российской валюте будет непросто, пишет «Свободная пресса»

«Рубль в последнее время поддерживают нефтяные котировки, вследствие чего ему удается удерживаться вблизи 75,5 за доллар и 91,5−92 за евро», — отметил руководитель клиентского департамента ИК «Восточные ворота» Роман Жаткин.

Однако коррекционные настроения на рынках давят на рубль и грозят дальнейшим ослаблением в диапазоне 77−79,5. По словам эксперта, этому могут способствовать коррекция нефтяных цен и небольшой рост евро по отношению к рублю — в пределах 93−94 рубля.

Житков считает, что укреплению нацвалюты будут мешать опасения новых санкций и не поможет даже рост нефти до 65 долларов и выше.