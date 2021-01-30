Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.95
$
75.55
92.02
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Эксперт предрек падение рубля 

Майк Габриелян 2 часа назад
Эксперт предрек падение рубля
Фото: РИА Новости
Эксперт предрек падение рубля из-за роста евро и коррекции на рынках.
В конце недели валютный курс немного отыграл потери, но остался выше 75 за доллар и подобрался вплотную к 92 за евро. Аналитики полагают, что удержать эти рубежи российской валюте будет непросто, пишет «Свободная пресса».

«Рубль в последнее время поддерживают нефтяные котировки, вследствие чего ему удается удерживаться вблизи 75,5 за доллар и 91,5−92 за евро», — отметил руководитель клиентского департамента ИК «Восточные ворота» Роман Жаткин.

Однако коррекционные настроения на рынках давят на рубль и грозят дальнейшим ослаблением в диапазоне 77−79,5. По словам эксперта, этому могут способствовать коррекция нефтяных цен и небольшой рост евро по отношению к рублю — в пределах 93−94 рубля.
Житков считает, что укреплению нацвалюты будут мешать опасения новых санкций и не поможет даже рост нефти до 65 долларов и выше.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экономика США показала рекордное падение со времен Второй мировой войны.
Видео дня. В некоторых регионах России зафиксировали рост цен на яйца
Комментарии 3
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение