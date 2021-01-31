Экономисты предупредили об опасности инвестирования в акции 

Экономисты заявили о наступлении новых времен, когда инвестиции в акции, облигации и даже золото не дают никаких гарантий.

Об этом пишет URA.RU, приводя мнение финансового аналитика Виталия Калугина и доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича.

«К сожалению, мы живем в такое время, когда деньги прекратили носить сберегательную функцию. Разместить сейчас их куда-то без риска, но хотя бы с минимальной доходностью совершенно невозможно: ни в золото, ни в ОФЗ, ни в акции», — заявил Калугин.

При этом он отметил, что сбережения можно хранить в банковских вкладах, если сумма подлежит гарантированной государственной страховке. Лучшим вариантом сбережения средств эксперт считает покупку долларов, потому что «сейчас все остальные варианты один другого хуже».

Доцент Кривелевич тоже считает рискованной идею вкладываться в акции. Он привел живые аналогии, сравнив неопытного инвестора с обывателем, решившим подраться с профессиональным боксером-тяжеловесом.

«Я рекомендую людям выйти на боксерский ринг к Майку Тайсону и попробовать дать ему смачного пинка. Совершенно аналогичная ситуация. Почему-то задираться к профессиональному боксеру — страшно, а пытаться играть на деньги с профессиональным банкирами — не страшно», — сказал Кривелевич.

По его словам, если человек не является профессиональным финансистом, то ему «не надо лезть на финансовый рынок во избежание болезненной потери денег».