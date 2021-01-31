Аналитики посчитали рубль рискованным активом в 2021 году

Эксперты назвали наиболее опасный период для рубля. Главными рисками для российской валюты остаются негативная геополитическая обстановка и изменчивость нефтяных котировок. Об этом сообщает «Прайм».
Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова считает, что в прошлом году произошло много событий, которые могут отразиться на российской экономике и валютном курсе в 2021 году.
«Это и пандемия коронавируса, и выборы президента США», — заявила Храмова.
По ее словам, новый президент Байден неоднократно заявлял, что может ввести новые санкции в отношении РФ, усилив этим давление на рубль. Многие аналитики считают российскую валюту рискованным активом. Однако никто не знает, упадет рубль или нет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что назван ключевой риск для рубля.