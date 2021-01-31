Аналитики посчитали рубль рискованным активом в 2021 году

Эксперты назвали наиболее опасный период для рубля. Главными рисками для российской валюты остаются негативная геополитическая обстановка и изменчивость нефтяных котировок. Об этом сообщает «Прайм»

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова считает, что в прошлом году произошло много событий, которые могут отразиться на российской экономике и валютном курсе в 2021 году.

«Это и пандемия коронавируса, и выборы президента США», — заявила Храмова.

По ее словам, новый президент Байден неоднократно заявлял, что может ввести новые санкции в отношении РФ, усилив этим давление на рубль. Многие аналитики считают российскую валюту рискованным активом. Однако никто не знает, упадет рубль или нет.