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Рубль укрепляется на возврате спроса на риск 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Рубль укрепился на возврате спроса на риск
Фото: ТАСС
Курс рубля днем первого месяца февраля прибавляет, в больше степени к евро, отыгрывая коррекционные настроения на мировых рынках после падения в пятницу.
Рост курсов "развивающихся" валют, мировых фондовых индексов и цен на нефть позитивны для стоимости нацвалюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.48 мск снижается на 2 копейки, до 75,73 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 91,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

НОВЫЙ МЕСЯЦ ДЛЯ РУБЛЯ

Курс российской валюты в понедельник корректируется вверх после снижения прошлой недели. Позитивный фон при этом создается аналогичными настроениями на мировых финансовых рынках.
В частности, стоимость барреля сорта Brent днем растет на 0,8%, до 55,45 доллара. Сегодня — первый день ожидаемого сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+. Саудовцы намерены в феврале-марте сократить добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки.
"Развивающиеся" валюты и западные фондовые индексы и фьючерсы также прибавляют в цене в рамках коррекции в начале недели.
Фондовые игроки ожидают публикацию квартальных финансовых результатов таких крупных технологических компаний, как Amazon и Alphabet, которые представят свои финансовые результаты после закрытия вторничных торгов.
В итоге евро снижается к рублю на 0,5%, а американская валюта — практически стабильна. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Развивающиеся" валюты в большинстве своем демонстрируют хороший рост, российский долговой рынок пытается развить восстановление, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Ближайшая поддержка у доллара находится на пятничном минимуме 75,23 рубля, у евро — на недельном минимуме 91,04 рубля. Если глобальные рынки ускорят рост, эти поддержки могут быть проверены на прочность уже сегодня", — добавил он.

Впрочем, рынок остается "рваным", и воскресные протесты могут сохранить опасения новых санкций со стороны Запада, предупреждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".
"В среду объем покупок валюты на февраль-март объявит Минфин РФ, и наш прогноз сохранения операций около 100 миллиардов рублей с учётом большего числа рабочих дней будет означать небольшое снижение показателя ежедневных покупок, что неплохо для рубля. Но глобальные факторы останутся доминирующими. Пока ориентируемся на сохранение курсом диапазона 75-76 рублей за доллар", — резюмировал он.
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Комментарии 1
Рынки , Прогноз эксперта , Дмитрий Бабин , Дмитрий Полевой , Amazon , Московская биржа , Минфин
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