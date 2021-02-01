Аналитик рассказал об оптимистичном сценарии для рубля в феврале

В конце января российская валюта оказалась под давлением, хотя обычно случается наоборот. Так, доллар поднимался выше 76,3, а евро пытался забраться выше 92,5. Такая ситуация в предыдущие месяцы предшествовала усилению давления на рубль, но под закрытие торгов января российская валюта смогла значительно отскочить, заявил «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его прогнозам, укрепление рубля к доллару на 7,5% за февраль-апрель уведет доллар в область 70 к концу апреля. А за февраль USD/RUB способен просесть к 73,5, если рынок останется в фарватере средней динамики 2015-2019 годов, считает Купцикевич. Основными факторами могут стать резкий всплеск волатильности на рынках и краткосрочная коррекция после ралли ноября-первой половины января, говорит он.

Укрепляющийся рубль при стабильной нефти может лишь усиливать давление на курс российских акций, усиливая коррекционный откат, потенциал которого составляет 2,5-2,6% для индекса Мосбиржи, заявил Купцикевич.

По его словам, в настоящее время преобладают позитивные рыночные ожидания, поскольку монетарная политика во всем мире является мягкой. Что касается рыночных условий, то они, по его мнению, являются максимально благоприятными для спроса на риски.

В краткосрочной перспективе USD/RUB может оказаться на текущих (75,5) или более высоких уровнях, считает он. Однако данная ситуация менее вероятна, чем дальнейший планомерный рост российской валюты, считает он. EUR/RUB в феврале сможет закрепиться на уровнях ниже 90, откуда может быть дан старт более глубокому снижению с потенциальной целью на 86 к концу апреля.