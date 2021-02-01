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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 12 3 часа назад
Курс доллара снизился до 75,60 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в понедельник, 1 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 16 копеек — до 75,60 рубля.
Курс евро упал на 21 копейку и составил 91,71 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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