​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 280,53 пункта. Индекс РТС на тот же момент уменьшился на 0,24% и равнялся 3 280,53 пункта.

В рамках текущей недели давление на мировые рынки может сохраниться, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич . Он выделяет несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках.

«Так, внимание инвесторов сосредоточится на пандемии коронавируса. Дальнейшее его активное распространение, проблемы с доступом к вакцине и появление новых штаммов, которое может поставить под вопрос эффективность вакцинации, ведут к опасениям продления и ужесточения карантинных ограничений в различных странах, что будет оказывать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики. Данный фактор окажет негативное влияние на широкий спектр рисковых активов: инвесторы предпочтут увеличить объем защитных инструментов в своих портфелях», — комментирует эксперт.

Также игроки продолжат следить за ситуацией с принятием очередного пакета помощи американской экономике, предложенного новым президентом США.

Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, эксперт ожидает нейтрального начала недели в российских акциях, в результате чего индекс Мосбиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3 200—3 300 пунктов.