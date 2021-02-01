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​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру 3 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 280,53 пункта. Индекс РТС на тот же момент уменьшился на 0,24% и равнялся 3 280,53 пункта.
В рамках текущей недели давление на мировые рынки может сохраниться, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Он выделяет несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках.

«Так, внимание инвесторов сосредоточится на пандемии коронавируса. Дальнейшее его активное распространение, проблемы с доступом к вакцине и появление новых штаммов, которое может поставить под вопрос эффективность вакцинации, ведут к опасениям продления и ужесточения карантинных ограничений в различных странах, что будет оказывать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики. Данный фактор окажет негативное влияние на широкий спектр рисковых активов: инвесторы предпочтут увеличить объем защитных инструментов в своих портфелях», — комментирует эксперт.

Также игроки продолжат следить за ситуацией с принятием очередного пакета помощи американской экономике, предложенного новым президентом США.
Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, эксперт ожидает нейтрального начала недели в российских акциях, в результате чего индекс Мосбиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3 200—3 300 пунктов.

«В ходе торгов, в случае ухудшения внешнего фона, он может сделать еще один шаг к нижней границе данного коридора. В рамках текущей недели, при сохранении негативной внешней конъюнктуры, российский рынок может предпринять попытку отступления под данный уровень», — допускает аналитик.

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Комментарии
Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
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