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Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи 

Прайм и ещё 5 1 февраля 2021
Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи на внешнем позитивном фоне, росте нефти и укреплении рубля, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,1% — до 3360,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,57%, до 1398,99 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск вторника снижался на 53 копейки, до 75,62 рубля, курс евро — на 84 копейки, до 90,95 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 2,68%, до 57,84 доллара за баррель.
Основные европейские площадки поднимаются до 1,94%, ведущие биржевые индексы США — до 1,76%.
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