Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.73
$
75.71
91.50
91.27
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
57.61
–0.41 Золото
1841.04
+0.09 РТС
1363.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.02
1.2046
–0.0121
26.01
1.2167
29.01
19.01

Аналитик назвал валюты, которые выгоднее доллара и рубля 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Аналитик назвал валюты, которые выгоднее доллара и рубля
Фото: РИА Новости
Вложения в евро сейчас выглядят более интересными, чем вложения в доллар. Интерес представляет и покупка валют сырьевых стран, ведь по мере выхода мировой экономики из коронакризиса спрос на сырьевые товары вырастет.
Стоит обратить внимание, к примеру, на австралийский доллар, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.

"Выход мировой экономики из кризиса будет осуществляться, в том числе за счет политики слабых валют, поэтому невозможно представить, что валюта какой-то отдельной страны сильно укрепится, и экономика этой страны лишится доли конкурентоспособности", — указывает эксперт.

Вместе с тем, США будут пристально следить за Китаем и другими странами и вводить санкции за "валютные манипуляции", в случае если валюты этих стран сильно ослабнут.

"Поэтому какие-то сильные движения на валютном рынке в настоящее время маловероятны. Все страны заинтересованы в слабых валютах, но не всегда могут это реализовать из-за политики США", — отметил Верников.

Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
Прайм: последние новости
Эксперт рассказал, когда вырастут ставки по вкладам Эксперт рассказал, когда вырастут ставки по вкладам Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ Рубль развернулся вверх благодаря ралли мировых рынков Рубль развернулся вверх благодаря ралли мировых рынков
Комментарии 2
Рынки , Андрей Верников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение