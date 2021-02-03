Аналитик назвал валюты, которые выгоднее доллара и рубля 

Вложения в евро сейчас выглядят более интересными , чем вложения в доллар. Интерес представляет и покупка валют сырьевых стран, ведь по мере выхода мировой экономики из коронакризиса спрос на сырьевые товары вырастет.

Стоит обратить внимание, к примеру, на австралийский доллар, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников

"Выход мировой экономики из кризиса будет осуществляться, в том числе за счет политики слабых валют, поэтому невозможно представить, что валюта какой-то отдельной страны сильно укрепится, и экономика этой страны лишится доли конкурентоспособности", — указывает эксперт.

Вместе с тем, США будут пристально следить за Китаем и другими странами и вводить санкции за "валютные манипуляции", в случае если валюты этих стран сильно ослабнут.