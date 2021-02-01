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Goldman Sachs предупредил об опасности «пузыря» по акциям 39 компаний 

Investing.com Россия 36 минут назад
Goldman Sachs предупредил о риске «пузыря» по акциям десятков компаний
Фото: Investing.com
Хотя пока рано называть эйфорию, царящую на американском фондовом рынке, «пузырем, который скоро лопнет», специалисты Goldman Sachs предупредили инвесторов об акциях некоторых компаний. С ними, по их словам, следует проявлять осторожность, пишет Yahoo Finance.

«В абсолютном выражении оценки акций чрезвычайно завышены. Но с учетом низких процентных ставок совокупный индекс на самом деле торгуется ниже средней исторической оценки», — заявил Дэвид Костин, глава отдела Goldman по американскому фондовому рынку.

В исследовании Goldman говорится, что в настоящее время акции американских предприятий торгуются на максимальном историческом уровне относительно таких показателей, как отношение их цены к прибыли, балансовой стоимости, стоимости компании к ее продажам, стоимости компании к EBITDA и рыночной капитализации к ВВП, но тем не менее прогноз Костина остается постоянным в отношении ориентировочной цены акций компаний в индексе S&P 500 на 2021 год.

«Мы ожидаем, что умеренно более высокие ставки будут компенсированы сокращением премии за риск по акциям, при этом коэффициент соотношения рыночной стоимости к годовой прибыли (P/E) по акциям компаний из S&P 500 останется практически неизменным и позволит сильному росту прибыли на акцию (EPS) подтолкнуть рынок к нашей конечной цели — 4300 пунктов», — заявил Костин.

Однако в прогнозе специалистов из команды Goldman по финансовому моделированию есть и более мрачные моменты, призывающие инвесторов задуматься, в частности, активное ралли в технологическом секторе, где продолжаются импульсные торги «вслепую», тогда как следует обратить внимание на фундаментальные факторы.

«В одной части рынка, кажется, множество «пузырей», и это может представлять собой более серьезный риск, — это чрезвычайно высокие темпы роста и большой мультипликатор акций», — заявил Костин.

Он также выделил акции ряда компаний, в которых соотношение стоимости к продажам более чем в 20 раз выше.
В частности, специалисты Goldman выделили в общей сложности 39 акций, которые в настоящее время слишком переоценены. В основном, это высокотехнологические компании: Crispr Therapeutics AG, Snowflake, C3.ai, Plug Power, Crowdstrike, Cloudflare, Zoom, DataDog, Shopify, DocuSign, Palantir и другие.
Аналитики говорят, что, скорее всего, их акции ждет в течение года вполне предсказуемая коррекция, так как они скорее всего отстанут, поскольку финансовые результаты компаний не будут соответствовать рыночной шумихе вокруг стоимости их бумаг.
— При подготовке использованы материалы Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance.
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Комментарии
Рынки , Дэвид Костин , Yahoo
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