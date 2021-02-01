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Цены на серебро резко повысились до максимума за 8 лет 

Российская Газета и ещё 3 4 часа назад
Цены на серебро резко повысились до максимума за 8 лет
Фото: Секрет Фирмы
Стоимость мартовских фьючерсов на унцию серебра в понедельник превысила 30 долларов, следует из биржевых данных. В последний раз цена на серебро пересекала 30-долларовую отметку в 2013 году.
По состоянию на 16.20 мск, цена серебра на максимуме достигала 30,31 доллара за тройскую унцию. При этом предыдущие торги закрылись на отметке ниже 27 долларов.
Резкий рост цен на серебро связан с активностью онлайн-инвесторов форума WallStreetBets на сайте Reddit. Ранее там были опубликованы призывы вкладываться в серебро, которые обосновывались тем, что этот рынок страдает от манипуляций со стороны крупных инвесторов, которые ставят на снижение цен на драгметалл. Вложения в серебро поднимут стоимость металла и тем самым нанесут финансовый ущерб крупным фондам, рассчитывают пользователи WallStreetBets.
В конце января завсегдатаи Reddit и WallStreetBets по такой же схеме разогнали стоимость акций сети игровых магазинов GameStop, подняв их цену на десятки тысяч процентов за несколько дней. Потери крупных инвестфондов, которые играли на понижение акций GameStop, составили после этого около 7 млрд долларов. Потом онлайн-инвесторы пытались сделать то же с акциями других компаний с не самым лучшим финансовым положением, включая Nokia. В конгрессе США призвали комиссию по ценным бумагам провести расследование произошедшего.
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