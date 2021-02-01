Европа и Китай начали активно скупать российский газ

Холодная зима в Европе сыграла на руку "Газпрому" , нарастившему в январе поставки на европейский континент до максимальных для этого месяца значений. Европа и дальше будет делать ставку на транспортировку российского газа, ведь СПГ из Соединенных Штатов обходится значительно дороже, а логистика поставок — гораздо сложнее, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Новая администрация США , перед которой стоит задача как можно скорее восстановить отношения с Германией, вряд ли станет препятствовать Европе импортировать российский газ . Вместе с тем, как только спрос в Азии упадёт из-за сезонного фактора, США вновь начнут поставлять в Европу "ненужную" часть СПГ.

В понедельник "Газпром" сообщил о рекордном для января экспорте газа в дальнее зарубежье — 19,4 миллиарда кубометров. Это на 45,4% больше, чем в январе прошлого года, и лучший показатель для этого месяца за всю историю экспортных поставок компании.

Закупку российского газа увеличили Германия — на 32,4%, Италия — на 221,5%, Турция — на 20,8%, Франция — на 77,3%, Нидерланды — на 21,2% и Польша — на 89,9%.

Сверх плана выросли и поставки газа на Восток. Так, в Китай по "Силе Сибири" за январь объем поставок на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года,

Эксперты объясняют рекордное увеличение поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье холодной погодой на европейском континенте. Потребители активно выбирали газ из ПХГ, что привело к сокращению объёма газа в хранилищах ниже среднего показателя за пять лет.

Ситуация осложнялась тем, что поставки СПГ заметно снизились из-за повышенного спроса в Азии, где цены на сжиженный газ вдвое превышают европейские, говорит ведущий аналитик "Открытие брокер" , эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ГАЗ

Естественно, что трубопроводный газ является наиболее надёжным способом резкого наращивания поставок в периоды повышенного потребления, поэтому в Германии не перестают говорить о необходимости достройки "Северного потока 2" . Это существенно увеличит возможности потребителей закупать топливо в ситуации роста потребления в сложных погодных условиях.

"Наличие дополнительных трубопроводных мощностей также гарантирует, что газ пойдёт на европейский рынок, а не будет ориентироваться на более дорогой сбыт, как это произошло со спотовыми поставками СПГ в январе. Соответственно, даже высокие цены января оказались недостаточным условием, чтобы американский СПГ хлынул в газовую систему Старого Света. Фактически, никто не препятствует продажам газа из США, но логистика таких поставок заметно отличается от традиционного трубопроводного газа", — подчеркивает Кочетков.

В Германии вполне обоснованно опасаются перебоев в периоды высокого спроса, если газоснабжение будет построено на основе СПГ. США могут организовать поставки по долгосрочным контрактам в больших объёмах, но в этом случае американский СПГ будет дороже трубопроводного газа из России.

Впрочем, организация регулярных караванов СПГ-танкеров также не решает проблему периодов повышенного потребления, уверен эксперт. "Газпром" способен быстро нарастить прокачку газа по своим трубопроводам, а для увеличения поставок СПГ потребуются дополнительные суда. К тому же, с момента отгрузки до момента попадания СПГ в газотранспортную систему Европы пройдут недели.

"Соответственно, сложно представить то, чем США могут заинтересовать Европу в качестве альтернативы топлива из России. Разве только дальнейшее наращивание политического давления способно заставить европейцев перестать считать деньги и переживать по поводу дефицита газа в холодные зимы", — указал Кочетков.

ЭКОНОМИКИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛИТИКИ

С ноября прошлого года СПГ-заводы в США вышли практически на полную загрузку, но в основном отгружали СПГ в Азию, где из-за погоды, логистических нюансов и отсутствия больших газохранилищ наблюдался дефицит газа, а цены были выше, чем в Европе.

Когда спрос в Азии упадёт из-за сезонного фактора, "ненужная" часть газа опять пойдёт в Европу, предполагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко

При этом задержка со строительством "Северного потока-2", по мнению эксперта, практически не влияет на баланс спроса и предложения газа в Европе. Россия имеет возможность поставлять в Европу столько газа, сколько требуется европейским потребителям — значительная часть существующего транзитного потенциала, прежде всего через Украину, остаётся незадействованной.

АМЕРИКА НЕ ПОМЕХА

По мнению политического обозревателя Дмитрия Галкина, администрация президента Джо Байдена не заинтересована в увеличении экспорта СПГ, а потому покупка этого энергоносителя у американских производителей̆ утратила для европейцев политический̆ смысл.

У европейских компаний в настоящее время нет мотиваций для того, чтобы вкладывать средства в создание инфраструктуры для транспортировки СПГ. Кроме того, новая американская администрация, которой̆ необходимо в короткиӗ сроки восстановить резко ухудшившиеся при прежнем лидере Дональде Трампе отношения с Германией̆, не станет добиваться от нее снижения объемов импорта российского газа.

Галкин не считает, что администрация Байдена при помощи санкций будет пытаться помешать сотрудничеству европейских корпораций с "Газпромом". "Однако Вашингтон, разумеется, будет следить за тем, чтобы это экономическое взаимодействие не перестало в сближение во внешнеполитической̆ сфере", — резюмировал он.