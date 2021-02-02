Американские фондовые индексы закрылись солидным ростом 

Ведущие фондовые индексы США в понедельник восстановили часть позиций после худшей недели с октября.

Dow Jones Industrial Average вырос на 229,29 пункта, или на 0,8%, до 30211,91, S&P 500 — на 59,62 пункта, или на 1,6%, до 3773,86, а Nasdaq Composite — на 332,70 пункта, или на 2,5%, до 13403,39. В результате S&P 500 вернулся на территорию роста по сравнению с началом года.

Фондовые индексы провели январь с колебаниями, с рекордами и откатами. Ситуацию на фондовом рынке дестабилизировали трейдеры, использовавшие Reddit и социальные сети для координации действий и торгов акциями, по которым было много коротких позиций, например, акциями GameStop. Это спровоцировало волатильность, которая всколыхнула ряд крупных хедж-фондов.

Теперь внимание этих трейдеров, похоже, переключилось на серебро. Наиболее активно торгуемые фьючерсы на серебро выросли в цене на 9,3% до 29,398 доллара за унцию, показав самый большой однодневный процентный рост с 2009 года и закрывшись на максимуме с февраля 2013 года.

В последние сессии серебро резко подорожало после того, как пользователи форума WallStreetBets на Reddit написали о "вынужденной ликвидации коротких позиций" наподобие той, которая, как считается, стала причиной недавнего ралли акций, активно обсуждаемых в интернете, включая GameStop и AMC. Судя по всему, индивидуальные инвесторы решили бросить вызов хедж-фондам, которые ставят на падение цен на серебро.

"Я совершенно недооценил данную ситуацию, — прокомментировал Карстен Фритш, сырьевой аналитик в Commerzbank. — Я даже представить не мог, что такое может произойти на таком серьезном и крупном рынке, как серебро".

И все же общая волатильность на торгах снизилась. Индекс волатильности Cboe в понедельник упал на 8,6% до 30,24, хотя и остается повышенным после роста на 45% в январе. Некоторые аналитики полагают, что на этой неделе волатильность будет продолжать снижаться, поскольку многие хедж-фонды уже сократили короткие позиции по акциям, привлекшим чрезвычайное внимание в интернете.

"На финансовых рынках всегда присутствуют инвесторы, желающие быстро обогатиться", — пояснил Марк Даудинг, инвестиционный директор BlueBay Asset Management.

По его словам, фондовый рынок в целом в этом году, вероятно, продолжит ралли. "На наш взгляд, в краткосрочной перспективе рынки будут чувствовать себя превосходно благодаря надеждам на улучшение экономики и поддержке со стороны центральных банков и властей", — добавил Даудинг.

Как отмечает Патрик Спенсер, управляющий директор Baird, недавнее падение уровня заболеваемости коронавирусом в США должно поддержать настроение на биржах и позволить рынкам восстановить часть позиций, утерянных в пятницу. Количество новых заболевших коронавирусом в США в воскресенье снизилось, как и число госпитализаций и смертей.

"Перед выходными позиции участников рынка были крайне консервативными. Новости о коронавирусе и сохранении программы стимулирования центрального банка усилят позитивный импульс, — пояснил Спенсер. — Объем незадействованных денежных средств, который может вернуться на рынок, по-прежнему значителен".

Доходность 10-летних американских гособлигаций в понедельник опустилась с пятничных 1,090% до 1,077%.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Института управления поставками (ISM) за январь понизился по сравнению с декабрем, но остался на территории усиления активности. Индекс PMI для производственной сферы США в январе составил 58,7 против 60,5 в декабре и ожиданий на уровне 60.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 1,2%.

Торги на азиатских фондовых рынках завершились в плюсе. Южнокорейский Kospi поднялся на 2,7%, гонконгский Hang Seng — на 2,2%, а китайский Shanghai Composite — на 0,6%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com и Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz